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11 февраля 2022, 08:49

Прототип корабля для полетов на Марс могут вывести на орбиту Земли уже в этом году

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX отправится в орбитальный полет уже в текущем году. Об этом со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска на пресс-конференции в Техасе сообщает ТАСС.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Корабль уже несколько раз совершал тестовые полеты с возвращением на Землю. Но все испытания проходили в пределах атмосферы.

"Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году", - заявил Маск на пресс-конференции.-0-

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