Прототип космического корабля Starship снова взорвался во время испытаний

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался 2 февраля при посадке, сообщает ТАСС.

Очередные спытания проходили на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Прототип SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался.

Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд.

В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились его взрывом при посадке.-0-