ПВТ планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере IT-образования и венчурного финансирования

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий и правительство Узбекистана проработают вопросы сотрудничества в сфере IT-образования, венчурного финансирования и совместной разработки высокотехнологичных продуктов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе общественной информации и международного сотрудничества администрации парка по итогам визита белорусской делегации во главе с директором ПВТ Всеволодом Янчевским в Ташкент.

Всеволод Янчевский провел переговоры с ключевыми министрами, вовлеченными в развитие сотрудничества с ПВТ. "В Узбекистане на всех уровнях очень внимательно относятся к недавним прорывным решениям Президента Беларуси Александра Лукашенко в IT-сфере, - отметил он. - Мы охотно делимся опытом, более того, уже перешли от слов к делу. ПВТ предоставляет лучшие наши продукты и решения для цифровизации Узбекистана".

Директор ПВТ выразил уверенность, что Узбекистан сможет в ближайшие годы сделать большой рывок в этом направлении. "Здесь все развивается очень стремительно, много молодежи, желающей учиться. Здесь уже 14 иностранных университетов, очень много молодых управленцев, получивших прекрасное современное образование, живое мышление в органах власти", - сказал он.

Опыт Беларуси является примером для Узбекистана, подчеркнул министр инновационного развития этой страны Иброхим Абдурахмонов. Реализация совместных стартап-проектов, основанных на высоких технологиях, позволит вывести Узбекистан на новый уровень. Последние годы страна активно формирует нормативную базу для работы системы венчурного финансирования, укрепляет IT-образование, в частности, в ней уже действуют филиалы университетов из Великобритании, Италии, Республики Корея, Японии, Индии, Сингапура и России.

Визит белорусской делегации состоялся в развитие договоренностей по итогам посещения Минска Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым летом 2019 года.-0-