ПВТ приглашает присоединиться онлайн к Неделе Scratch в Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий приглашает присоединиться онлайн к Неделе Scratch в Беларуси с 11 по 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

В течение недели ПВТ организует ряд онлайн-мероприятий. Условия участия и конкурсные задания будут выкладываться ежедневно в телеграмм-канале t.me/scratchday2020. С 11 мая также будут дополнительно размещаться различные интересные задачи и тесты, за правильное решение которых скретчерам будут начисляться дополнительные баллы.

По результатам участия в мероприятиях лучшим 10 участникам будет присвоено почетное звание Senior Scratcher, а самые активные и внимательные участники получат электронные дипломы и сертификаты.

В день рождения Scratch 15 мая Парк высоких технологий проведет открытую международную онлайн-олимпиаду по Scratch для школьников из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Условия участия и олимпиадные задания будут размещены в телеграм-канале дополнительно.

Неделя Scratch в Беларуси проходит во время совместного образовательного проекта Министерства образования и Парка высоких технологий "Программирование - вторая грамотность". Цель мероприятия - развитие интереса и мотивации учащихся к изучению современных информационных технологий. В школах программирование в среде Scratch изучается с 2016 года на факультативах в 1-6 классах.

Медиалаборатория нового языка программирования Scratch была создана на базе Массачусетского технологического института. 15 мая 2007 года платформа Scratch стала открытой для всех, поэтому ежегодно в мае по всему миру отмечается Scratch Day. В 2020 году международный Scratch Day предложено провести в онлайн-режиме.-0-