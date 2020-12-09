9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиоуправляемые очки для животных разработали ученые БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Руководителем проекта является заведующий лабораторией оптики конденсированных сред НИИ ПФП им. А.Н.Севченко БГУ Валерий Лапаник. Новация ориентирована преимущественно на собак с целью контроля и экстренного реагирования на их агрессию. Например, при непредвиденном поведении животного очки позволяют его дезориентировать. Также они могут быть использованы во время дрессировки для безопасности процесса", - рассказали в пресс-службе.

При работе над радиоуправляемым аксессуаром ученые БГУ основывались на опыте немецких коллег, предложивших в очках использовать управляемые механические шторки. Белорусские ученые удешевили данное предложение.

"За основу радиоуправляемых очков взяты солнцезащитные, в которых обычные стекла заменены на жидкокристаллические модуляторы. С помощью пульта управления хозяин может менять состояние стекол с прозрачного на затемненное и наоборот. Радиус действия пульта достигает 400 м. Для фиксации используется двойной крепеж, не позволяющий животному самостоятельно снять очки. Кроме того, они защищают глаза животных от солнечных лучей и попадания инородных предметов. Проведенные учеными опыты показали, что дискомфорт от ношения очков проходит в течение месяца", - отметили в вузе.

Разработчики готовы при востребованности данного предложения выполнять индивидуальные заказы.-0-