Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками связи и космическим аппаратом для продления миссий стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании-оператора Arianespace.
Ракета должна вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.
В космос также отправился аппарат MEV-2. Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.
Сначала старт Ariane 5 был назначен на 28 июля, потом его перенесли на 31 июля. 31 июля Ariane 5 вновь была снята со стартового стола и возвращена в сборочный цех из-за отказа датчика в баке с жидким водородом основной ступени ракеты. После этого запуск наметили на 14 августа, однако в связи с погодными условиями его снова пришлось перенести.-0-