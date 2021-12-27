Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в "Роскосмосе", пишет газета "Известия".

В корпорации рассказали, что отделение первой и второй ступеней корабля прошло штатно. Позже сообщили, что головная часть ракеты "Союз-2.1б" успешно отделилась от третьей ступени носителя.

"Состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов OneWeb. В течение 3,5 часа новые спутники будут отделяться от разгонного блока", - сказано в сообщении ведомства в соцсети Twitter.

Под обтекателем аппарата находится 36 спутников OneWeb. В предыдущих запусках ракета выводила на орбиту по 34 таких аппарата.

Как сообщает ТАСС, первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос было выведено 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года, тогда на орбиту было выведено 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.-0-