Ракета с пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с Байконура

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

Впервые сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 7 минут. Ракета стартовала с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс "Восток") в 8.45 по московскому времени. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Вместе с членами экипажа в космос на корабле "Союз МС-17" отправился игрушечный космонавт Юра, который символизирует первого в истории человека, отправившегося на орбиту, - советского космонавта Юрия Гагарина.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур. Стыковка к модулю "Рассвет" МКС запланирована на сегодня на 11.52 по московскому времени.

Экипаж проведет на орбите 177 суток. За это время Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые. Также им предстоит продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Космонавты совершат два выхода в открытый космос. Один из них планируется в ноябре, второй - в феврале 2021 года. Оба для подготовки отстыковки и затопления модуля "Пирс" в 2021 году. Это необходимо для освобождения места для нового модуля "Наука", который запустят в апреле 2021-го.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASА Крис Кэссиди.-0-