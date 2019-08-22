Ракета "Союз-2.1а" с роботом "Федором" стартовала с Байконура

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" сегодня утром успешно стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля находится антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), сообщается на сайте Роскосмоса.

Сближение корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС) и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Стыковка запланирована на 24 августа.

Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа. Особым "грузом" является робот "Федор", которого космонавты будут тестировать в условиях космического полета. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.

Как сообщает ТАСС, робот "Федор" перед запуском космического корабля повторил известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина: "Готов. Поехали. Поехали". В ходе дальнейшего пути к орбите "Федор" передал на Землю часть телеметрической информации, в частности доложил об отделении второй ступени.-0-