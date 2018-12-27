Ракета "Союз-2.1а" запущена с космодрома Восточный

27 декабря, Космодром Восточный /БЕЛТА - ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, а также с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала сегодня с космодрома Восточный (Амурская область), передает ТАСС.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" состоялся в расчетное время", - уточнили в Роскосмосе.

Разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты-носителя в 5:16 (минское время), через девять минут после старта.

"Произошло отделение головного блока в составе разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов от третьей ступени ракеты-носителя", - объявил диктор, ведущий репортаж с пуска. Затем разгонный блок вывел на расчетные орбиты два российских спутника "Канопус-В" №5 и №6."Произошло отделение космических аппаратов "Канопус-В" от разгонного блока "Фрегат", - объявил диктор.

Через некоторое время "Фрегат" должен доставить на расчетные орбиты 26 иностранных малых космических аппаратов, которые были запущены вместе с "Канопусами" в качестве попутной полезной нагрузки. В частности, на орбиту планируется вывести аппарат GRUS (Япония), 12 спутников Dove типа "Кубсат" (США), аппараты ZACube-2 (ЮАР), КА Lume-1 (Испания), германские спутники D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4, восемь аппаратов типа Lemur (США).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 (минское время). Этот пуск стал четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" - №3 и №4.-0-