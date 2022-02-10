Ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская ракета "Союз-СТ-Б" с 34 английскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру, который находится в Французской Гвиане. Такую информацию сообщает портал "Известия".

Выведение спутников займет 3 часа и 33 минуты, отделение спутников будет производиться в девять этапов. Запущенные в четверг космические аппараты должны быть доставлены на околополярную орбиту на высоте 450 км.

Спутники OneWeb будут использованы для создания космической системы связи, отвечающей за высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания OneWeb планирует к июню 2022 года подключить полную группировку первого поколения.

Благодаря миссии "Союз-СТ-Б" общее число спутников OneWeb на низкой околоземной орбите будет составлять 428.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).-0-