Разработана структура для создания нового типа устройств по бесконтактной зарядке

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный коллектив ученых, разработал источник энергии, свойства которого позволяют концентрировать электромагнитное поле только внутри самого себя, не излучая при этом энергию в окружающую среду. Эти характеристики в будущем могут лечь в основу нового поколения устройств, в частности, для беспроводной передаче энергии, сообщает ТАСС.

Исследователи из Нового Физтеха ИТМО совместно с научными группами из Китая, Германии и Австралии создали структуру, которая концентрирует динамическое электромагнитное поле только внутри самой себя и не излучает энергию в окружающее пространство.

Для разработки такого источника электромагнитных волн ученые впервые предложили использовать "мета-атом", в основе которого лежит эффект анаполя - когда волны, которые испускают электрические токи различной конфигурации, одинаковы по амплитуде, но противоположны по фазе. Тем самым они подавляют друг друга. Ранее такие решения ученые применяли только в контексте рассеивания света наночастицами в фотонике.

В исследовании ученые рассмотрели два вида структуры неизлучающих источников с эффектом анаполя. Оба варианта структуры подходят для разных применений в зависимости от того, какой тип полей предпочтителен в области источника - электрические или магнитные.

Супер-компактные неизлучающие источники могут найти широкое применение для создания высокоэффективных беспроводных систем передачи энергии, бесконтактных зарядных устройств, высокоточных радиочастотных сенсоров, датчиков, чипов и меток, а также устройств медицинского назначения.-0-