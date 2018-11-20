Развитие 4G в Беларуси: beCloud и life:) расширят емкость сети и увеличат скорость передачи данных

Инфраструктурный оператор beCloud увеличил существующую емкость сети 4G digital-оператору life:) более чем на 50%. Технологические новации обеспечат абонентам life:) более высокие скорости передачи данных и мобильного интернета.

"Технология LTE переживает бурный рост. Только в 2018 году значительно вырос охват населения услугами 4G, к сети подключены пользователи порядка 180 городов и небольших населенных пунктов страны, - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник. - Потребность в высоких скоростях будет увеличиваться, ведь от скорости передачи данных зависит решение многих вопросов, эффективность бизнеса и доступность различных сервисов. beCloud готов к возрастающим пользовательским нагрузкам, технические специалисты оператора планомерно работают над расширением действующей сети", - добавил Олег Седельник.

Кроме того, в ноябре 2018 года компании запустят в эксплуатацию базовые станции, работающие в частоте 2600 МГц. Они начнут работать в наиболее загруженных городах страны - Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно, Барановичах, Борисове, Горках, Жодино, Ивацевичах, Кобрине, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Островце, Пинске, Полоцке, Солигорске. Здесь операторы расширят емкость сети в местах активного потребления трафика: на вокзалах, в парках, около торговых центров и университетов, на пешеходных зонах и возле туристических достопримечательностей. Это позволит даже при возрастающей нагрузке на базовые станции пользоваться 4G с еще большим комфортом.

БЕЛТА.-0-

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