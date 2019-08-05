Развитие на глобальном и белорусском рынке австрийские предприниматели видят в строительстве 5G-сетей

Встречаясь с белорусскими журналистами в Вене, финансовый директор группы компаний А1 Зигфрид Майрхофер отметил, что австрийский опыт создания 5G-сетей может быть полезен и Беларуси. Один из ведущих австрийских мобильных операторов намерен построить свою коммерческую 5G-сеть уже в 2020 году. Компания заявляет о готовности оказывать финансовую и технологическую помощь в построении 5G-сети в Беларуси – как только будет разработана необходимая законодательная база и определен предполагаемый механизм реализации такого проекта.

При этом представитель подразделения по развертыванию 5G-сетей мобильного оператора Георг Лоффелманн отметил, что на практике эта технология будет представлять интерес скорее для бизнеса и высокотехнологичных проектов, чем для обывателей. В качестве примеров ее возможного применения специалист назвал интернет вещей, транспортный мониторинг (проекты в этом направлении уже сейчас реализуются компанией совместно с австрийскими железнодорожными перевозчиками), а также автоматизацию производства и телемедицину – то есть обмен медицинской информацией и оказание медицинской помощи с использованием телекоммуникационных технологий (в частности, для дистанционного проведения хирургических операций).