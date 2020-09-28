Региональный этап международного ИКТ-конкурса компании Huawei состоялся в Минске

28 сентября в Белорусской государственной академии связи прошел региональный этап международного ИКТ-конкурса компании Huawei. В него прошли 3 студента ведущих технических вузов Беларуси. Результаты экзамена определят, пройдут ли участники в заключительный этап – международный финал.

ИКТ-конкурс – образовательный проект международной компании Huawei, в рамках которого талантливые молодые специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий получают возможность пройти обучение и повысить свою квалификацию в сфере ИКТ. Эта инициатива всесторонне поддерживается Министерством связи и информатизации, Министерством образования Республики Беларусь и проходит в нашей стране уже третий год подряд. В нынешнем году проект расширил свою географию и пришел в региональные вузы страны.

Традиционно ИКТ-конкурс компании Huawei проходит в офлайн-формате. Первый этап отбора студентов начался еще осенью 2019 года. Делегация Huawei приезжала в каждый университет с презентацией, рассказывала о деятельности компании, о конкурсе, его этапах и условиях.

Однако распространение и воздействие COVID-19 по всему миру привели к решению организаторов о переводе программы в онлайн-режим. Несмотря на смену формата, участники конкурса, как и в предыдущие годы, проходили несколько отборочных этапов. Первый – обучающий семинар на базе университета, по итогам которого состоялось тестирование и отбор десятки лучших. Эти студенты вышли во второй тур конкурса и получили бесплатный доступ к онлайн-материалам для самостоятельного изучения, а затем сдавали экзамен для прохождения в финал. Студенты, успешно справившиеся со всеми испытаниями, начали подготовку к региональному этапу, используя специальную образовательную платформу IlearningX.

Региональный этап ИКТ-конкурса компании Huawei состоялся 28 сентября. Участие в нем приняли 3 студента ведущих технических вузов страны: Белорусской государственной академии связи, Белорусского государственного университета и Полоцкого государственного университета. Белорусская государственная академия связи в очередной раз стала базой для его проведения и предоставила специализированную аудиторию, оборудованную необходимой техникой для реализации программы.

На протяжении четырех часов конкурсанты выполняли предложенные им задания и доказывали свое право на участие в международном финале. Участникам регионального этапа ИКТ-конкурса предстояло справиться с лабораторной работой. Необходимо было применить свои знания из области маршрутизации и коммутации, информационной безопасности, а также беспроводной локальной сети (WLAN). Все конкурсанты регионального этапа были награждены памятными подарками от компании Huawei. Результаты конкурса будут известны в течение дня. Они покажут, пройдут ли участники в заключительный этап ИКТ-конкурса – международный финал.

Финал международного ИКТ-конкурса компании Huawei состоится в онлайн-формате в конце октября. В нем примут участие 6 команд, представляющих Евразийский регион.

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