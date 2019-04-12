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РЕПОРТАЖ: Белорусский хайтек - криптовалюта, хирургия с дополненной реальностью и роботы

Технологии 12.04.2019 | 19:38

Взятый Беларусью курс на цифровизацию обретает все более ощутимые в экономике очертания. Разработанные и разрабатываемые белорусскими специалистами IT-новинки призваны кардинально изменить нашу жизнь. Благо, для воплощения богатого полета хайтековской фантазии в Беларуси есть все условия, чем мы по праву гордимся и чему завидуют айтишники во многих странах. Принятые на государственном уровне решения создали благоприятные условия для воплощения в жизнь самых смелых идей. Кто бы мог подумать, что некая криптовалюта овладеет умами наиболее продвинутых сограждан, а снятый спутником снимок поможет фермеру правильно распределить количество дорогих удобрений на поле, хирурги же в очках дополненной виртуальной реальности будут делать операции, получая точнейшие данные, недоступные человеческому оку.

Уже нельзя сказать, что фантазия - пустой выстрел воображения и разгул необузданной мысли. Многие из фантазий такими стремительными, гигантскими шагами входят в нашу жизнь, что каждая страна сейчас боится - не опоздать бы... В этой гонке за технологиями Беларусь точно не последняя, а во многом даже первая. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на примере результатов деятельности ведущих компаний - резидентов Парка высоких технологий ознакомился с экспозицией некоторых белорусских технологических новинок.

ЕРАМ Systems в Беларуси

Александр Лукашенко ознакомился с развитием ЕРАМ Systems - одной из крупнейших мировых IT-корпораций, которая имеет белорусские корни. В настоящее время она входит в топ-100 мировых разработчиков заказного программного обеспечения. Мировой объем выручки компании в 2018 году превысил $1,8 млрд. Ее акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Рыночная капитализация превышает $9 млрд. Общий штат компании превышает 30 тыс. человек, при этом ядро ЕРАМ - в ПВТ.

Заместитель руководителя белорусского представительства компании Андрей Шубодеров проинформировал о некоторых уникальных разработках, реализуемых в том числе в здравоохранении. На счету компании благотворительные проекты, связанные с автоматизацией процесса подбора реципиентов для трансплантации органов по группе крови. Система сама анализирует, оценивает и предлагает оптимальное решение для пересадки органов. Безусловно, конечное решение - за консилиумом врачей. Но сколько времени они сэкономят на пути к решению, которое спасет жизнь!

Компания реализует в здравоохранении благотворительные проекты республиканских листов ожидания трансплантатов почки, печени, регистров доноров костного мозга и стволовых клеток, единого реестра трансплантации. Много проектов и в других областях, в том числе разработка софта для Белорусской нефтяной компании, "Гомсельмаша".

Говоря о дальнейших перспективах развития деятельности компании в Беларуси, Александр Лукашенко заявил: "Давайте договоримся. Вам не надо искать точки соприкосновения с госструктурами. Первый вице-премьер, можно сказать, ваш помощник. Если что-то надо, пожалуйста. Не ищите даже этих контактов. Если какие-то препятствия, вы не стесняйтесь, говорите".

В Беларуси высокий уровень IT-сферы - Карл Робб

На встрече присутствовал член совета директоров компании EPAM Systems Карл Робб, который высоко оценил предпринятые на государственном уровне усилия по развитию в нашей стране IT-сферы. Он считает, что в этом плане Беларусь выгодно отличается на фоне других зарубежных стран.

По его мнению, белорусский ПВТ является уникальным технологичным парком, подобного которому нет в других странах. "Это был проект если не рискованный, то очень смелый, так как никто из соседей, ни Россия, ни Украина, никакие страны Восточной Европы не делали ничего подобного, - подчеркнул Карл Робб. - И это принесло фантастический результат, стало большим успехом. Причем не только для самого парка, но и для его резидентов".

Карл Робб особо обратил внимание на принятый в стране декрет о развитии цифровой экономики, который стал очередным важным эволюционным шагом. Принятые меры помогут стране оставаться в числе лидеров в отрасли, считает зарубежный гость.

По его мнению, Беларусь всегда была на шаг впереди, принимая решения на перспективу. Член совета директоров выразил уверенность, что в ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста IT-сферы в стране.

О блокчейн-технологиях

Александру Лукашенко рассказали о блокчейн-технологиях, которые получили свое развитие в Беларуси после принятия декрета №8 "О развитии цифровой экономики". В январе была запущена криптобиржа, инструменты которой оказались очень востребованы. В числе прочего они значительно облегчают процесс привлечения инвестиций.

Президент отметил, что, подписывая соответствующую нормативную базу, он действовал по принципу, что страна от принятия этих решений как минимум ничего не потеряет. "Будем двигаться", - подчеркнул он.

IT-предприниматель Виктор Прокопеня назвал неоценимым вклад Президента в развитие блокчейна: "Вы вошли в историю как первый президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех его видов использования".

Александр Лукашенко напомнил о том, как рассматривал проект декрета №8 "О развитии цифровой экономики", в соответствии с которым резидентам ПВТ было предоставлено право работать с криптовалютами. "Я честно сказал, что, когда посмотрел на эти документы, особо не напрягался. Думаю, я их поддержу, подпишу, но если у вас что-то не получится и вы провалитесь, то это будут ваши проблемы. А государство… мы же ничего не теряли бы", - рассказал глава государства.

"Мы уже выиграли, мы уже вошли в историю", - уверен Виктор Прокопеня.

Спутник на благо сельского хозяйства

Белорусские разработчики рассказали Президенту об использовании данных со спутниковых фото с целью более эффективного ведения сельского хозяйства. Созданная программа позволяет получать подробные изображения сельхозполей с тем, чтобы помочь фермерам, агрономам рационально работать с удобрениями. На одном поле пшеница колосится, на другом - пустые участки, требующие еще большего количества того же фосфора, азота. Эта разработка позволяет значительно упростить работу аграриев, поскольку можно посмотреть спутниковое изображение любого поля и принять оптимальное решение. Дополнительные возможности и собираемая на базе этой системы информация полезны также бизнесу и маркетологам. Александр Лукашенко дал положительную оценку представленной работе.

Система дополненной реальности в хирургии VOKA

Важно, что разработано много новинок для здравоохранения. Как рассказал представитель РНПЦ травматологии и ортопедии кандидат медицинских наук Александр Ситник, одна из новых разработок белорусской компании Innowise Group позволит более эффективно выполнять хирургические операции.

Система дополненной реальности в хирургии VOKA дает травматологам объемное понимание анатомии перелома. Когда во время операции врач надевает очки дополненной реальности, то увиденное им изображение поврежденной кости дает возможность очень точно планировать и выполнять хирургические разрезы. Это позволяет максимально минимизировать повреждения мягких тканей. По словам специалиста, в настоящее время ведется опытная эксплуатация данной системы в РНПЦ травматологии. Александр Ситник заметил, первые результаты являются ободряющими. Медицинские светила науки на международном уровне также дают положительную оценку применению белорусского новшества.

Лазерная медицина

Президент считает важным, что самые современные технологии приходят в медицину. В числе представленных был медицинский лазер - технология, востребованная не только в Беларуси, но и за рубежом, а также специальное оборудование для нужд трансплантации. "За медицину спасибо!" - особо подчеркнул белорусский лидер.

Приложение для электронного стетоскопа: диагноз и рецепт без посещения врача

Компания "Хэлси Нэтворкс" разработала программу для автоматического определения состояния легких и удаленного мониторинга пациентов. Оно многократно упростит жизнь больных из такой группы риска, как астматики и аллергики. Простой пример. Заболевший дома на электронном стетоскопе слушает свое дыхание. Тут же записанные звуки по приложению в смартфоне он направляет врачу, который "услышит" дыхание, не выходя из кабинета и не посещая больного, уточнит диагноз и выпишет электронный рецепт. Таким образом, больному сразу же можно собираться в аптеку за необходимым лекарством. И это - минуя очереди и посещение врача в поликлинике! Вот она, цифровизация в жизни.

Присутствующая на стенде завкафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО, доктор медицинских наук Елена Лаптева поясняет важность изобретения. И рассказывает, что программное обеспечение "Паспорт легких" включает мобильное приложение для пациентов, веб-сайт для ведения пациентов врачом, нейронную сеть для классификации звуков легких.

Голографическая реклама, парящая в воздухе

В экспозиции были представлены средства визуализации, которые могут использоваться в рекламе и выставочной деятельности. Белорусские разработчики рассказали об использовании их голографических технологий в рекламе мировых брендов.

В скором будущем не исключено применение данных технологий при использовании белорусской атрибутики.

Неизменный интерес вызывает робототехника. В последнее время стоимость подобных устройств стала существенно ниже, что расширило применение роботов в самых различных областях, включая промышленность, медицину, АПК и даже общественное питание. Президент не исключил, что представленная разработка может быть востребована в отечественном автомобилестроении. "Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет", - отметил он.

Индустрия образования и развлечений

Индустрия образования и развлечений, безусловно, связана с высокими технологиями. К примеру, представители одной из компаний рассказали о разработках образовательного контента в виртуальной реальности. Думаю, что современным школьникам это очень понравится с учетом их неуемного интереса к виртуальному миру и всему, что в нем существует.

В числе представленных были разработки резидентов парка по развитию цифровых технологий в самолетостроении, рудодобыче, образовании, финансах, транспорте, торговле, экологии, робототехнике, лазерах, оптике, микроэлектронике. В общем, в фокусе внимания белорусских IT-специалистов практически все сферы.

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Александр Лукашенко детально интересовался у представителей IT-сообщества не только имеющимися разработками и их использованием в различных сферах, но и перспективными проектами, которые могут быть востребованы в Беларуси.

Страна стремительно движется вперед, и все новые, вчера еще немыслимые проекты уже сегодня становятся реальностью.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

Фото Николая ПЕТРОВА, Алины ГРИШКЕВИЧ

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Итоги деятельности ПВТ в 2018 году 22 сентября 2005 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №12 "О Парке высоких технологий", а 21 декабря 2017 года был подписан декрет №8 "О развитии цифровой экономики".
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