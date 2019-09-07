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07 сентября 2019, 17:46

РЕПОРТАЖ: Электроскутеры, бои роботов и интеллектуальные квесты - Фестиваль науки в Минске

Фестиваль науки проходит в Ботаническом саду уже во второй раз. Научный праздник нового для Беларуси формата в прошлом году привлек более 7 тыс. человек, а в этом цифра может быть еще более внушительной. Фестиваль организовали молодые ученые, чтобы привлечь внимание к самым ярким и интересным достижениям современной науки, показать, какими увлекательными и незабываемыми могут быть исследования. Любой желающий мог послушать захватывающие рассказы о новых технологиях, которые меняют мир, увидеть любопытные разработки ученых - от дронов до микроклонов деревьев. Для гостей праздника организованы тест-драйв электротранспорта и археологический музей, мастер-классы от школ робототехники и научные шоу.

Сегодня в Ботаническом саду особенно оживленно: минчане и гости столицы пришли на Фестиваль науки целыми семьями. Чтобы для каждого нашлось занятие по интересам, территорию разбили на множество площадок. Конструктор, исследователь просторов космоса и глубин океана, археолог, химик, биолог, генетик - эти и многие другие роли мог на себя примерить каждый. Даже самые маленькие дети могли принять участие в научных опытах и мастер-классах. Проекты "Массаракш", "Наука вне себя", Eclab, TEDxLiceumBSU, "Трибуна ученого" подготовили лекции для самых любознательных. На четырех площадках можно было послушать о развитии городского пространства и биотехнологиях, электричестве и космосе, химии, съедобной упаковке для продуктов питания и генетике - от геномного редактирования до клонирования. Лекторы рассказали и о космической медицине, прививках, стволовых клетках, и с ними даже можно было поспорить о крайностях здорового образа жизни и биохакинге.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил, что Академия наук стремится стать площадкой для обсуждения различных идей и проблем. "Мы готовы всех принимать и выслушивать разные предложения, работать вместе. Люди интересуются наукой, и нам нужно быть ближе к ним. Чтобы стать популярной, наука должна быть открытой и доступной для всех - и для взрослых, и для маленьких детей. Нужно показывать, чем занимаются ученые, демонстрировать результаты нашей работы в самых разных областях, будь то физика, аграрные, медицинские или биологические науки. Дети с огромным удовольствием наблюдают за увлекательными научными опытами, и это помогает привлечь их к науке, чтобы они и дальше шли по этому пути", - сказал он.

Институты Национальной академии наук развернули обширную выставку, чтобы показать публике самые интересные наработки и находки. Образцы современной селекции и микроклоны деревьев, редкие растения и грибы, археологический музей, составление ДНК-портрета, арт-терапевтическая лаборатория и книжное кафе - всему нашлось место на площадках Ботанического сада. Можно было узнать о своем состоянии здоровья, мозговой активности, сделать кардиограмму, проверить насыщение крови кислородом. Дети наблюдали за процессом магнитореологического полирования и жизнью клеток под микроскопом, знакомились с медицинскими технологиями и слушали рассказы о космосе.

Организаторы фестиваля ставили своей целью заинтересовать школьников и студентов, чтобы они в будущем связали свою жизнь с наукой. "Сегодня можно поучаствовать во многих экспериментах, которые могут звучать фантастически, но при этом вполне реальны и выполнимы. Конечно, научная деятельность очень сложная, не каждый может ею заниматься, но могут найтись и те, кому это интересно и близко", - отметил главный ученый секретарь НАН, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец.

Все желающие в этот день могли опробовать и белорусские электросамокаты - разработку приборостроительного завода "Оптрон" НАН Беларуси. Под тест-драйв отвели отдельную зону. На электросамокате можно было прокатиться и в одиночку, и вдвоем. Гостям показали и электровелосипеды, электроскутеры, разработанные белорусскими учеными. В процессе работа над электромотоциклом. Безусловное преимущество малого электротранспорта - в его экологичности. В будущем планируется организовать систему его проката в Ботаническом саду и на особо охраняемых природных территориях - в заповедниках, национальных парках, заказниках.

На площадке "Роботы и технологии" ведущие школы робототехники сегодня проводили мастер-классы и демонстрации по инженерии, программированию и созданию роботов, а различные технологические компании и стартапы презентовали свои разработки. Здесь можно было увидеть 3D-принтеры и процесс печати 3D-роботов, музей ретрокомпьютеров, поучаствовать в соревнованиях по лазертагу на роботах-машинках и других боях роботов, конкурсах в виртуальной реальности.

"В области создания искусственного интеллекта работает и Академия наук. Объединенный институт информатики НАН сегодня представил приборную базу не только для измерения, но и обработки сигналов мозга. Но искусственный интеллект - это работа не только информатиков, но и медиков, биологов и даже гуманитариев, потому что все мы прекрасно понимаем, какой этический аспект за этим стоит", - отметил Андрей Иванец.

Развлекательная зона фестиваля встретила посетителей научными шоу, экспозициями и мастер-классами от музеев науки. "Элементо" представил интерактивный научный спектакль "Алиса в стране электричества", "Квантум" провел мастер-классы по анатомии человека, проект "Умный Минск" организовал лабораторные по физике, химии и медицине, а представители проекта "Мир классики" объяснили физику музыки и рассказали удивительные факты об устройстве музыкальных инструментов. Гости сыграли в "Мозгобойню" и интеллектуальные игры в формате квестов с логическими загадками и головоломками. В Ботанический сад на фестиваль привезли и мобильный музей океана, обустроенный как подводная лодка. В нем можно было увидеть корабли, подводные субмарины и различную морскую живность.

За научное сопровождение строительства Белорусской АЭС отвечает Национальная академия наук. Атомная электростанция уже на пороге ввода, потому эту тему тоже не могли обойти стороной. Информационный центр по атомной энергии организовал интерактивный перформанс "Звуки стройки" и рассказал гостям праздника об атомной отрасли в науке.

Участниками фестиваля стали и белорусские университеты, в том числе БГУ, БНТУ, БГУИР. Ведущие вузы рассказали о наиболее интересных специальностях и продемонстрировали студенческие научные разработки.

Важной частью фестиваля стали площадки, посвященные природе и бережному к ней отношению. На выставке-форуме "Зеленый туризм в Беларуси" рассказали об особо охраняемых природных территориях и экологическом туризме. Дети и взрослые могли посмотреть видеофильмы под открытым небом, сыграть в экологические игры, посетить фотозону. А общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" показала, как стать другом птиц, и устроила настоящую фотоохоту.

На фестивале не обошлось и без зарубежных гостей. Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ приехал уже во второй раз и представил площадку, посвященную 150-летию создания таблицы Менделеева. Там показали "Химический бар" и различные варианты знаменитой таблицы. Российские гости ждут от белорусских коллег ответного визита: ученых НАН пригласили представить свои достижения на фестивале науки в России.

Ученые рассчитывают, что фестиваль станет ежегодным научным праздником в Беларуси. Возможно, в будущем он заглянет и в разные регионы страны. Конечно, перенести масштабное научное действо целиком не так просто, потому в планах сделать передвижными отдельные наиболее интересные площадки.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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