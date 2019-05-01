РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G

Белорусский автомобильный завод заинтересовался разработкой беспилотных самосвалов еще три года назад. Преимущества такой техники очевидны, ведь работы в горном секторе с каждым годом становятся сложнее, а глубина карьеров достигает 800 м. Первые самосвалы-беспилотники от БелАЗа успешно прошли испытания в Хакасии, и завод решил двигаться дальше - развивать технику на платформе 5G с помощью оператора beСloud. Тестовая зона развернулась на полигоне предприятия, за испытаниями понаблюдали и корреспонденты БЕЛТА.

Новые технологии передачи данных - это не только про супербыстрый интернет на смартфонах. Они могут широко использоваться в промышленности, например, в машиностроении и создании беспилотных автомобилей.

Для испытаний самосвалов нового поколения на территории завода развернули тестовую автономную сеть с применением технологий 5G. Она работает совместно с сетью LTE Advanced Pro и является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения.

На два большегрузных автомобиля - карьерный самосвал и погрузчик - установили нужное оборудование, датчики, камеры и приступили к тестированию. Для беспилотного транспорта система, учитывающая нюансы геологической обстановки, должна передавать информацию с минимальной задержкой. Специалистам beCloud уже удалось сократить время отклика оборудования до 10-11 миллисекунд, что быстрее достигнутых показателей в сети 4G, но дольше ожидаемых результатов от пятого поколения.

Управляет машинами водитель-испытатель экспериментального цеха Андрей Вашкевич. На заводе он работает уже 31 год, из них водителем - почти четверть века. Вряд ли, что в начале своего профессионального пути он представлял, как измениться работа водителя к 2019 году.

Работой погрузчика и самосвала мужчина руководит одновременно. Начинались испытания не совсем гладко. На самосвале установлено семь камер, на погрузчике - шесть. Уследить за ними - та еще задача.

"Сначала было, как в автошколе: сел и поучился ездить по полигону. Вроде получилось. Потом попробовал набрать ковш. Тоже вроде получилось. А подъехать на погрузчике к машине уже было трудно, потому что камера на кабине не захватывала колеса. Я не видел их и мог удариться в самосвал. Поэтому пришлось вешать дополнительную камеру на цилиндр ковша", - рассказывает Андрей Вашкевич.

Вместе с тем плюсы дистанционно управления очевидны: водитель не устает от постоянного гула и вибрации, дышит чистым воздухом и, что греха таить, может выпить чашечку кофе.

Генеральный директор Белорусского автомобильного завода Петр Пархомчик отмечает, что самосвалы оборудованы сотнями сенсоров, генерирующими в год терабайты информации в режиме реального времени. Это позволяет отслеживать качество работы карьерной техники в любой точке планеты. Обрабатывать такой массив информации без современных технологий очень сложно.

"Собранные данные, предитивная аналитика и технологии машинного обучения позволят нам уже в обозримом будущем предоставлять нашим клиентам совершенно новые интеллектуальные сервисы по повышению эффективности эксплуатации карьерных самосвалов, прогнозной аналитике и переходить к обслуживанию не по регламенту, а по требованию", - поясняет он.

Петр Пархомчик уверен, что мировой спрос на такие карьерные самосвалы будет возрастать. "Эта техника будет широко использоваться в ведущих развитых странах: Австрии, Канаде, Соединенных Штатах Америки. Первые шаги делают наши старшие братья россияне. Думаю, год-два - и количество таких карьерных самосвалов будет расти не в арифметической прогрессии, а геометрической", - считает руководитель предприятия.

По его словам, цена беспилотного самосвала выше на 20-25% по сравнению с обычным, но он быстро окупается.

Генеральный директор beCloud Олег Седельник подчеркивает, что одна из задач сетей пятого поколения - их применение в промышленности. "Конечно, мы не могли не предложить заводу "БелАЗ" возможность совместно тестировать те технологические разработки, которые присутствуют в мире в настоящее время, чтобы изделия нашего автогиганта могли соответствовать мировым тенденциям. Поэтому нами создана автономная тестовая сеть, которая размещается на полигоне завода. Мы будем применять здесь самые современные разработки в сетях пятого поколения", - отметил он.

Пока беспилотные самосвалы в сети 5G испытывают только на полигоне предприятия, но планируют и на настоящих карьерах. Сейчас это обсуждается с предприятием "Гранит" - одним из крупнейших в Европе заводов по добыче и переработке плотных горных пород.

"Следующим этапом испытаний станет создание автономной сети в пределах отдельного карьера в Микашевичах", - добавил Олег Седельник.

Скорость передачи данных в сети, в которой работают белорусские самосвалы-беспилотники в России, составляет около 20 Мбит/с. Это немного даже для домашнего интернета. Сеть 5G позволит увеличить эту скорость в 50 раз - до 1 Гбит/сек. Однако этот результат придет со временем.

Тестовая сеть на белазовском полигоне пока разгоняется до 300 Мбит/с, что в общем-то уже и так гораздо лучший показатель. Это позволяет получать более качественную картинку с камер и быстрее управлять машинами.

"Ключевое отличие 5G от 4G в значительно меньших задержках передачи информации. Задержки даже буквально в секунду для такой большой машины могут показаться вечностью", - поясняет генеральный директор beCloud.

Технологию "Интеллектуальный карьер", которую использует БелАЗ для своих самосвалов-беспилотников, разрабатывал резидент российского технопарка "Сколково" компания "Вист Групп". С белорусским заводом она сотрудничает больше десяти лет, из них шесть лет занимается разработкой роботизированных комплексов.

"Самый первый и лучший наш опыт по роботам был именно здесь, на БелАЗе. Благодаря технологии 5G связь стала гораздо лучше, мы смогли повысить качество камер и передавать гораздо больше информации с меньшей задержкой", - отметил руководитель отдела разработки программного обеспечения "Вист Групп" Константин Коногорский.

"5G - это не просто ускоренная версия 4G, а серьезный технологический скачок на десятки лет вперед. Строго говоря, 5G - не только новый набор частот, а комплексная платформа, которая гораздо эффективнее использует возможности беспроводных сетей. Сегодня на примере уникального партнерства с БелАЗом мы показываем новую реальность, которая уверенно развивается на основе 4G и пройдет под новым знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют наше ближайшее будущее в мире технологий", - резюмировал гендиректор beCloud Олег Седельник.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

ФОТО Николай ПЕТРОВ,

БЕЛТА.-0-