Решение о продлении эксплуатации БКА примут во второй половине 2021 года

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о продлении эксплуатации Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли примут во второй половине 2021 года, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

По его словам, техническое состояние БКА позволяет прогнозировать его работоспособность до конца 2021 года. Все бортовые системы космического аппарата работают в штатном режиме, спутник в полном объеме выполняет свои задачи и функции с надлежащим качеством. "Решение о продлении эксплуатации БКА на орбите после 2021-го будет приниматься ориентировочно во второй половине следующего года, исходя из анализа его технического состояния на тот момент", - сказал Владимир Гусаков.

БКА был выведен на орбиту в 2012 году. Расчетный срок эксплуатации подобных спутников - пять лет. "Его эксплуатация до конца 2021 года практически эквивалентна созданию второго аналогичного космического аппарата. То есть мы фактически сэкономили на целом спутнике", - отметил председатель Президиума НАН.

Новый спутник находится в стадии разработки. Российско-белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли будет иметь пространственное разрешение 0,35 м (у БКА - 2 м). Сейчас заканчивается этап эскизного проектирования, по результатам которого будут уточнены его технические характеристики, сроки разработки и запуска, стоимость работ. "Новый спутник будет существенно превосходить действующий аппарат по таким основным параметрам, как разрешающая способность снимков и производительность, обладать улучшенным режимом стереосъемки и новым режимом видеосъемки. Возможности создаваемого космического аппарата позволят решать с его помощью ряд новых задач в обеспечении национальной безопасности, мониторинге территории Беларуси и прилегающих земель", - обратил внимание Владимир Гусаков.

Разрабатываемый спутник поможет в инвентаризации природных ресурсов, объектов промышленной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, контроле за их строительством, мониторинге процессов в сельском, лесном, рыбном, водном и других хозяйствах, создании и обновлении топографических карт масштаба до 1:25 000 и планов городов масштаба до 1:10 000. Он будет также полезен для создания общегеографических и тематических карт, цифровых моделей рельефа, мониторинга загрязнения и деградации природной среды, чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга.

Решение о создании собственного космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято главой государства в 2003 году. БКА успешно выведен на орбиту 12 июля 2012 года с космодрома Байконур. Он вошел в группировку космических аппаратов вместе с российским "Канопус-В" №1. В январе 2020 года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей данной группировки за счет ресурса российских космических аппаратов "Канопус-В" № 3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-