Республика Корея запустила сеть 5G

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея стала первой страной в мире, которая запустила коммерческое использование сети 5G. Такая информация прозвучала сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Сообщается, что 3 апреля вечером сразу несколько операторов начали оказывать услуги в сети 5G. Известно, что сначала данные услуги будут предоставляться в Сеуле и других мегаполисах. Но к концу текущего года планируется распространить 5G на 85% всех густонаселенных поселений.

Сеть 5G позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду. Это в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Также технологии 5G значительно сокращают время отклика при загрузке данных и обеспечивают большую емкость самой сети.-0-