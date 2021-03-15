15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс инновационных проектов в этом году пройдет по новым правилам. Новая редакция положения о конкурсе утверждена постановлением Совета Министров №136 от 9 марта 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по науке и технологиям Юрий Лукашевич.

"Для участников появились новые возможности. В конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты различных стадий реализации. В дополнение к юридическим и физическим лицам могут участвовать индивидуальные предприниматели. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" можно подать технико-экономическое обоснование, которое обладает упрощенной структурой по сравнению с бизнес-планом", - рассказал Юрий Лукашевич.

Кроме того, установлено пять этапов проведения конкурса (ранее было четыре). Согласно новым правилам, для подачи заявки участники проходят регистрацию на сайте конкурса, заполняют формы и предоставляют в Белорусский инновационный фонд в печатном виде пакет документов.

"Напоминаем, что открыт прием заявок на республиканский конкурс инновационных проектов 2021 года. Заявки подаются через сайт конкурса с предварительной регистрацией", - отметил пресс-секретарь. Конкурс проводится по номинациям "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". Срок подачи документов - не позднее 30 мая.-0-