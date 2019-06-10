Ресурсный центр цифрового образования открылся в Глубоком

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсный центр цифрового образования открыли сегодня в Витебской области на базе Глубокской районной гимназии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Парка высоких технологий.

Центр создан при поддержке ПВТ. Он оснащен самым современным учебным компьютерным оборудованием, образовательными роботами LEGO Wedo, LEGO EV3 Mindstorms, 3D-оборудованием и программным обеспечением. Заниматься здесь будут не только учащиеся Глубокской районной гимназии, но и из других учреждений образования района. Ребята будут обучаться основам информатики и программирования, робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, готовить исследовательские и творческие проекты, проходить подготовку к соревнованиям по робототехнике, олимпиадам, конкурсам в среде программирования Scratch.

Также центр будет оказывать методическую помощь учителям с учетом их потребностей в теоретических и научно-практических знаниях. Здесь будут проводиться обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-классы по образовательной робототехнике, языку программирования Scratch. Руководить работой центра будет учитель информатики Глубокской районной гимназии Лидия Романчук, активный участник белорусского Scratch-сообщества.

Центр заработает уже в этом месяце. На его базе стартует межшкольный профильный оздоровительный лагерь "Юный IT-шник". Планируется, что в 2019/2020 учебном году на базе центра будут работать факультативы и объединения по интересам, где ребята будут изучать Scratch и основы робототехники на WeDo 2.0 (для учеников 2-4-х классов), а также на EV3 (для 5-7-х классов). Ребятам 8-11-х классов предложат заниматься еще и 3D-моделированием. Запланировано проведение ряда мастер-классов и семинаров с учителями Докшицкого, Шарковщинского, Поставского и Миорского районов, а также IТ-мероприятий для детей из этих же районов.

Профинансировала создание ресурсного центра компания-резидент ПВТ ООО "Изибрэйн". Директор компании Олег Грушевич отметил, что в прошлом году компания уже поддержала три STEM-центра, в мае текущего года открыли еще два - в агрогородке Валище Пинского района Брестской области и в городском поселке Брагин Гомельской области.

В городе Глубокое уже есть хороший опыт в области обучения программированию. В настоящее время проходят занятия по информатике, факультативные занятия для 2-4-х классов "Творческая деятельность в среде программирования Scratch", работает объединение по интересам и ведутся факультативные занятия для ребят 5-6-х классов "Создание компьютерных игр на языке визуального программирования Scratch". Это приносит свои результаты: учащиеся одержали победы на республиканском конкурсе "Программирование в среде программирования Scratch - 2019", в Витебском областном дистанционном конкурсе "Юный скретчер - 2019", в областной олимпиаде по Scratch.

Есть в Глубоком и опыт в сфере обучения робототехнике. Две команды Глубокской районной гимназии 25 апреля участвовали в областном турнире по робототехнике "РОБО-АйТи", который прошел в Витебском государственном технологическом университете. Состязались 46 команд, учащиеся из Глубокого завоевали дипломы III степени в номинации "Следование по тонкой линии". Также ученики приняли участие в республиканском конкурсе "VII Минский открытый роботурнир", который прошел с 31 мая по 2 июня в Национальном выставочном центре "БелЭкспо".-0-