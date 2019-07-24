Резидент ПВТ за 3D-голограммы получил европейскую премию

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий "Кино-мо Текнолоджис" за 3D-голограммы получил европейскую премию нидерландско-британской торговой палаты NBCC, сообщили БЕЛТА в ПВТ.
Целью премии NBCC за технологические инновации является признание компании, которая разработала существенный и значимый инновационный продукт, подход или услугу.
"Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ - первый победитель в этой категории. Победителя выбирали по нескольким критериям: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, обладать впечатляющими визуальными и интерактивными возможностями", - отметили в ПВТ.
NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) - агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе.
ООО "Кино-мо Текнолоджис" является центром разработки инновационной системы HYPERVSN. Компания образована 21 июля 2016 года в Минске.-0-
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