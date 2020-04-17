Рядом с Солнечной системой нашли планету-"близнеца" Земли

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 300 световых годах от Солнечной системы астрономы обнаружили экзопланету Kepler-1649c, которая чрезвычайно похожа на Землю по размерам и температуре поверхности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Astrophysical Journal Letters.

"Если говорить о размерах и температуре, то это наиболее похожая на Землю планета, которую телескоп Kepler когда-либо находил", - отметил соавтор исследования Джефф Кофлин из Института SETI (США).

По данным астрономов, диаметр обнаруженной планеты лишь в 1,06 раза больше земного. Близка земной и равновесная температура небесного тела: на Kepler-1649c это 39 градусов выше нуля, на Земле - 5 градусов выше нуля. Других данных о Kepler-1649c, например, о наличии на ней атмосферы или отражательной способности ее поверхности, у ученых пока нет.

По остальным параметрам новая экзопланета на Землю похожа гораздо меньше - ее звезда (Kepler-1649), в четыре раза меньше Солнца, год на Kepler-1649c составляет 19,5 земных суток, да и жизни на ней, скорее всего, нет. Тем не менее, это наиболее похожее на нашу планету небесное тело. Ранее ученые находили лишь планеты, которые напоминали Землю или только по размеру, или только по температуре.-0-