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27 августа 2019, 09:50

Робот Федор извинился за задержку со стыковкой с МКС

Фото Роскосмос
Фото Роскосмос

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робот Федор, который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-14", извинился за задержку на своем пути к станции, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в Twitter робота.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении.

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" МКС сегодня утром. Первая стыковка планировалась на 24 августа, однако она не состоялась.

Человекоподобный робот Федор создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". В основные задачи Skybot F-850 в этом полете входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС. Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа.-0-

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