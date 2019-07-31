Робот провел открытый урок для школьников в IT-лагере Брестской области

31 июля, Кобринский район /Корр. БЕЛТА/. В IT-лагере МТС, организованном в Брестской области, для школьников сегодня провел открытый урок робот. Занятие прошло в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Колос", передает корреспондент БЕЛТА.

Ребятам из IT-лагеря представилась возможность пообщаться с роботом, который специально запрограммирован на контактирование с людьми, умеет считывать и изображать эмоции. Кибер-педагог рассказал детям о востребованных в будущем профессиях, основных принципах робототехники. Объяснил, из каких элементов состоит устройство с искусственным интеллектом и как самостоятельно собрать робота дома.

IT-лагерь объединил около 100 детей со всех районов Брестской области. Его участниками стали сироты и ребята из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов. Обучение проходят школьники, которые приехали на отдых в детский реабилитационно-оздоровительный центр "Колос" и оздоровительные лагеря "Орленок" и "Салют". Детям представлена возможность изучать основы программирования и 3D-моделирования, они учатся создавать сайты, разрабатывают программы для чат-ботов.

"IT-лагерь мы организуем третий год. Это совместный проект с Министерством образования. Главная цель нашего сотрудничества - научить детей пользоваться современными технологиями грамотно и безопасно, обучить поведению в сети, - рассказала руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская. - Во время работы лагеря ребята получат различные знания в сфере IT, научатся работать в команде, мыслить аналитически, а кому-то занятия, возможно, позволят определиться с будущей профессией". Специалист добавила, что впервые IT-лагерь мобильный оператор организовал в 2017 году. Пилотный проект реализовали в Минской области. С этого года его решено было распространить на другие регионы Беларуси.

В Брестской области уделяют повышенное внимание обучению детей высоким технологиям. "Также сотрудничаем с Парком высоких технологий, открываем STEM-центры. Они уже действуют в Бресте, Пинске, Барановичах, Малоритском, Березовском районах. Мы обеими руками за то, чтобы дети шагали в ногу со временем и участвовали в таких проектах", - отметила заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Брестского облисполкома Алла Сенькевич.

В юго-западном регионе в июне-июле оздоровились более 55 тыс. детей. Они отдыхали в дневных пришкольных и в стационарных лагерях. До конца лета в Брестской области предоставят возможность укрепить здоровье еще около 8 тыс. ребят.-0-

Фото Вадима Якубёнка