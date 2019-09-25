Робота Atlas научили выполнять гимнастические трюки - видео

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры компании Boston Dynamics показали, на что способен их робот после доработки.

Разработчики научили человекоподобную машину Atlas совершать гимнастические трюки, которые смогут без подготовки повторить не все люди. Кадрами представители компании поделились на YouTube.

На видео можно увидеть, как робот Atlas без труда встает на руки, делает кувырки, прыгает и в воздухе показывает шпагат. Кроме этого, инженеры Boston Dynamics научили свое творение поворачиваться на 360 градусов в прыжке. Заканчивает комплекс упражнений Atlas как и большинство гимнастов в большом спорте: поднимает руки вверх и благодарит зрителей за внимание.

В компании заявляют, что особого внимания заслуживают не гимнастические трюки, а программные коды и алгоритмы, благодаря которым это выходит. Движения робота настолько точны, что в какой-то момент может показаться, будто машина сможет составить конкуренцию профессиональным гимнастам. -0-