31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boston Dynamics научила танцевать вместе четырех роботов, сообщает ВВС.

Под хит "Do you love me" из 1960-х синхронно двигаются пара роботов Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle.

"Когда из-за пандемии людям запрещены вечеринки, за новогодние танцы берутся роботы", - пишет ВВС.

В 2020 году Boston Dynamics купила корейская компания Hyundai, заплатив за 80% акций более миллиарда долларов.-0-