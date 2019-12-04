Роботы-полицейские начали патрулировать железнодорожные станции в Китае

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожных станциях Китая были развернуты роботы, которые помогут находить преступников с помощью технологии сканирования и распознавания лиц. Об этом сообщает британское издание The Sun. В частности, робота-полицейского можно увидеть на железнодорожной станции Чанчунь в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Робот неспешно перемещается по залу ожидания, пристально "рассматривая" многочисленных пассажиров. Устройство может отслеживать и распознавать лица людей, сравнивая их с базой разыскиваемых преступников. Технология распознавания лиц уже широко распространена в Китае, она действует везде - от аэропортов до офисных зданий. В стране также действует политика "регистрации настоящих имен", согласно которой граждане должны связывать свои онлайн-аккаунты с официальным государственным идентификатором. Также в Китае недавно было введено обязательное сканирование лица всех покупателей новых мобильных телефонов.-0- Фото Getty Images Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!