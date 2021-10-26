Рогозин: Роскосмос получает множество заявок на полет на МКС после проекта "Вызов"

26 октября, Дубай /БЕЛТА - ТАСС/. Роскосмос получил большое количество заявок на полет на МКС от специалистов из различных стран и космических туристов после реализации проекта "Вызов", в рамках которого проходили съемки художественного фильма в космосе. Об этом заявил сегодня на брифинге глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Россия за счет этого проекта резко нарастила свой авторитет в международном космическом сообществе. Ну и конкретный коммерческий результат - колоссальное количество предложений к нам сейчас поступает на полет на нашем корабле на орбитальную космическую станцию как от специалистов конкретных стран, которые хотели бы воспользоваться нашими возможностями, так и от космических туристов", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в Роскосмосе рассчитывали на то, что труд по реализации проекта получит коммерческую компенсацию, но не ожидали, что это будет так значимо.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.-0-