Роман Головченко в рамках "ТИБО-2021" посетил стенд компании Huawei. Какие новинки показали премьер-министру

Компания Huawei в рамках XVII международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", которая проходит на "Минск-Арене", первой в Беларуси представила разработки в области сетей 5G. Одним из первых с новинками ознакомился премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Компания Huawei на протяжении нескольких лет традиционно принимает участие в "ТИБО" и в рамках форума всегда представляет самые передовые и подходящие для развития ИКТ в Беларуси технологии и концепции. Кроме прочего, Huawei является генеральным спонсором этого мероприятия и одним из его организаторов.

На "ТИБО-2021" выставочная зона компании посвящена, пожалуй, самой передовой в современном мире технологии – 5G. Отметим, что именно Huawei 6 лет назад построил в нашей стране сеть формата LTE. Поэтому нет ничего необычного в том, что именно эта китайская компания представляет новую технологию. Тем более в Поднебесной 5G развивается самыми быстрыми темпами. Основной слоган стенда сформулирован не иначе как "5G – освещая жизнь".

На стенде посетители могут ознакомиться с глобальными разработками в области 5G. Среди них – целевая сеть 5G, комплексные end-to-end решения 5G, умный аэропорт, умный кампус и другие сценарии применения технологии.

Одним из первых стенд компании посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Проводя экскурсию для руководителя белорусского правительства, генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь отметил, что в этом году белорусское подразделение компании празднует 20-летний юбилей работы в нашей стране.

– Начиная с 2001 года компания Huawei ведет свою активную деятельность в Беларуси. Белорусское подразделение компании было первой организацией, зарегистрированной в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в 2014 году, – уточнил Ван Чэнь.

Руководитель компании также рассказал, что в белорусском подразделении работает примерно 200 сотрудников. Около 70% из них – белорусы.

Далее премьер-министра познакомили с технологией 5G, которая развивается довольно стремительными темпами. Если в середине прошлого года в мире существовало всего 80 коммерческих сетей данного поколения, то сейчас уже 160. Что касается устройств (смартфоны и пр.), то год назад технологию поддерживало только 200 моделей. Сейчас – более 700. Это способствует снижению розничной цены. К настоящему моменту количество пользователей 5G во всем мире превысило 350 миллионов человек. Скорость развития по сравнению с 4G намного выше. Для строительства аналогичного количества станций 4G понадобилось пять лет, тогда как 5G-модулей – всего два.

Роман Головченко опробовал на себе очки виртуальной реальности, посмотрев отрезок футбольного матча. Благодаря сети 5G появилось много новых возможностей. С помощью специального приложения, установленного на смартфон, можно не только окунуться в перипетии игры, но и получить всю текущую информацию об игроках, статистику и другие данные. Кстати, сами очки стали намного удобнее. Сейчас они почти не отличаются от обычных солнцезащитных.

Кроме того, премьер-министру показали строение базовой станции 5G. Он отметил ее компактность и комфортабельность. Также в зоне стенда Huawei Роман Головченко ознакомился с новинками среди мобильных телефонов, ноутбуками, планшетами и другими устройствами компании.

– Неудивительно, что вы мировые лидеры в сфере телекоммуникационных технологий. В этом нет сомнений, – добавил руководитель белорусского правительства, а также заметил, что и сам пользуется продукцией компании Huawei.

Премьер-министру продемонстрировали решение IdeaHub, которое делает видеоконференции более удобными и интерактивными. А благодаря технологии 5G она становится еще удобнее. В этой панели заключено несколько устройств. В том числе и камера, позволяющая передавать и воспроизводить видео в качестве 4К. Кстати, подобное устройство в работе использует руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Завершая знакомство с новыми разработками компании, Роман Головченко пожелал Huawei дальнейшего плодотворного развития в нашей стране.

– Стенд очень интересный и познавательный. Очень много полезных новинок. Хочется пожелать вам удачной работы в Беларуси п продуктивного развития бизнеса, – заключил белорусский премьер, обращаясь к Ван Чэню.

Справка: На форуме "ТИБО" компания Huawei вместе с партнерами вспомнит свою 20-летнюю историю развития на белорусском рынке и объявит старт очередного этапа программы "Семена будущего 2021". В ее рамках лучшие белорусские студенты, занимающиеся в учебных центрах, созданных Huawei на базе белорусских вузов, ежегодно проходят обучение в Китае. В 2021 году программа пройдет в онлайн-формате. Всего к 2021 году компания подготовила более 2000 белорусских специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Поучаствовать в обсуждении современных технологий сможет каждый посетитель. "ТИБО-2021" продлится по 4 июня включительно.

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