Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенного контента

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор хочет взыскать через суд с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву ведомства Вадима Субботина.

"Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации", - сказал Субботин.

Он добавил, что речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но решение по сумме штрафов примет суд.-0-