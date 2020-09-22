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22 сентября 2020, 21:35

Роскосмос для съемок художественного фильма отправит главного героя на МКС

Фото ТАСС
Фото ТАСС

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут художественный фильм в космосе под рабочим названием "Вызов". Предполагается, что главный герой полетит на МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Полет планируется осенью 2021 года на корабле "Союз МС".

"Главный герой картины и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", - пояснили в госкорпорации.

Режиссером выступит Клим Шипенко, а генеральными продюсерами - Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк. Сейчас стороны обсуждают детали картины, в том числе сценарий, технические возможности и актерский состав. Окончательное название фильма, отметили в Роскосмосе, пока не утверждено.

"Картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта", - подчеркнули в госкорпорации.-0-

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