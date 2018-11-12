Роскосмос откажется от ракеты-носителя "Союз-ФГ"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксплуатация ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая используется Роскосмосом для доставки экипажа на МКС, закончится в конце 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Рогозина.

По его словам, космический корабль "Союз МС" с января 2020 года будет летать с Байконура на ракете-носителе "Союз 2.1а".

Дмитрий Рогозин отметил, что в 2022 году начнутся беспилотные испытания новой ракеты среднего класса "Союз-5". Первый пилотируемый запуск намечен на 2023 год с новым пилотируемым кораблем "Федерация".

В 2023 году также начнется эксплуатация второго стартового комплекса космодрома Восточный (в Амурской области России), с которого будут запускать ракету-носитель "Ангара" легкого и тяжелого классов.

Первый запуск "Союз-ФГ" состоялся в мае 2001 года. Ракета представляет собой модификацию ракеты-носителя "Союз-У", разработанной в СССР в 1970-е. Сейчас "Союз-ФГ" - единственная в мире ракета, используемая для запусков пилотируемых кораблей с экипажами к МКС.

Последний запуск "Союз-ФГ" с космическим кораблем, прошедший 11 октября, стал неудачным. На 118-й секунде полета один из боковых блоков не смог отсоединиться от центрального, в результате чего произошла авария. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж "Союза" не пострадал. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.-0-