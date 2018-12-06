Россия готовит испытание ядерного двигателя в космосе

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) на Земле в конце октября российские специалисты планируют провести такой опыт в открытом космосе. Об этом сообщил телеканал МИР 24.
ЯЭДУ позволяют обеспечить полеты в космосе на дальние расстояния, но они сильно нагреваются, поэтому охлаждение такого двигателя – первостепенная задача.
Обычно для отвода тепла в космос в виде излучения используют внешние радиаторы с циркулирующей по ним жидкостью, но у них слишком большая масса для двигателей космических кораблей.
В России разработан специальный капельный холодильник-излучатель, при помощи которого жидкость сначала забирает тепло, потом распыляется в космическое пространство, там охлаждается, а затем улавливается специальным заборным устройством. Скорость охлаждения становится выше, а конструкция – легче.
Двигатель позволит закрепить позиции России в области высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, решить задачи по исследованию Луны и полетам к дальним планетам.-0-
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