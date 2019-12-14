Россия и Япония разработают лунного робота

14 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Разработчик побывавшего в космосе "Федора" НПО "Андроидная техника" планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

"Коллеги из Японии думают примерно в том же направлении, что и мы: это планомерная разработка робототехнических комплексов для освоения ближнего и дальнего космоса. Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут выполнять полезные функции на Луне", - сказал Евгений Дудоров.

Исполнительный директор уточнил, что компания GITAI специализируется на роботах антропоморфной структуры. Он добавил, что коллеги из Японии используют костюмы управления, похожие на разработанные "Андроидной техникой". Эти так называемые задающие устройства позволяют управлять роботом в копирующем режиме: машина повторяет движения человека-оператора.

Представители японской компании побывали в России на этой неделе, по итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве. "Будем подписывать соглашение о сотрудничестве. Дальше будем формировать совместные планы на 2020, 2021 и другие годы", - отметил Евгений Дудоров. Он добавил, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

После завершения разработки перспективного робототехнического комплекса стороны планируют обратиться в Роскосмос и JAXA (японское космическое агентство), чтобы обеспечить применение робота.

Основное преимущество человекоподобных роботов - возможность выполнять задачи, повторяя движения оператора, включая мелкую моторику, как в случае с "Федором". Это позволяет использовать андроидов для решения сложных нестандартных задач, с которыми не справляются существующие сегодня элементы искусственного интеллекта.-0-