Россия планирует до 2040 года реализовать программу освоения Луны

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская программа освоения Луны будет реализована в несколько этапов до 2040 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева.

"Цель лунных программ - обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже. Интерес человечества к Луне связан прежде всего с тем, что на спутнике обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для строительства лунных баз. Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", - говорится в сообщении.

Президент РАН отметил важность исследования и освоения Луны. "Вопросы освоения Луны сейчас возглавляют повестку дня нашего Совета по космосу. Мы понимаем нашу ограниченность в ресурсах, геополитическая ситуация не способствует привлечению этих ресурсов. Поэтому очень важным является вопрос выбора нашей стратегии", - сказал Александр Сергеев.

Будущее освоение Луны и реализация лунной программы РФ возможны при создании посадочных модулей для полетов на спутник Земли. Участники Совета по космосу убеждены, что совместными усилиями научного сообщества и организаций, осуществляющих космические программы, можно добиться больших результатов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал подключить к реализации лунной программы всю Российскую академию наук.

Ранее ТАСС сообщал, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны после 2030 года, их миссия должна продлиться 14 суток. После 2035 года должна быть создана единая система пилотируемых и автоматических средств освоения Луны.-0-