Российские космонавты завершили работы за бортом МКС

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили работы в открытом космосе за бортом Международной космической станции в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля "Наука". Трансляция велась на сайтах NASA и Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Для обоих космонавтов это был первый выход в открытый космос в карьере. Также это была первая внекорабельная деятельность, связанная с подготовкой к запуску в апреле 2021 года многофункционального лабораторного модуля "Наука". Американские астронавты поддерживали российских членов экипажа с борта МКС.

Российские космонавты провели вне станции 6 часов 47 минут. Работы по внекорабельной деятельности они выполняли в скафандрах "Орлан-МКС". Предыдущий выход состоялся 29 мая прошлого года.-0-