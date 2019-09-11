Российские пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети

Фото из архива
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе крупной социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные с сайта
Юзеры жалуются, что есть проблемы с авторизацией на сатйе и в приложении, а также исчезают картинки. Сообщения о сбоях в работе соцсети приходят из Москвы, анкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.
В Беларуси таких сбоев не наблюдается. Большая часть пользователей "ВКонтакте" пожаловолись на плохую загрузку фото. Кроме этого, есть проблемы с отправкой сообщений -0-