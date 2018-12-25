Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Томского университета испытают разработанный ими прибор для лечения обморожений на добровольцах, сообщает 25 декабря ТАСС. Аналогов этому прибору нет в мире.

На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений.

При обморожении люди начинают интенсивно греть конечность, в результате чего повышается температура кожи, раскрываются близкие к ней сосуды, а внутри сосуды остаются замороженными. Происходит их разрыв. Ученые ТГУ предложили лечить обморожения с помощью слабого СВЧ-поля. Оно очень быстро прогревает обмороженную конечность не только сверху, но и внутри. Ученые уже испытали прибор на животных - уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции обмороженных конечностей.

Сеанс длится минимум полчаса - конечность нужно отогревать постепенно. Медики будут тестировать устройство и отрабатывать методики лечения: длительность сеансов прогрева, лекарственную терапию.

По итогам экспериментов на добровольцах прибор будет доработан. Следующим этапом станут его доклинические и клинические испытания, затем - передача производителям и вывод на рынок.-0-