Российские ученые напечатали на 3D-принтере булочку

Фото mk.ru
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую в мире булочку приготовили с использованием технологии 3D-печати в Технопарке Московского государственного университета пищевых производств. Такая информация появилась на странице
Новаторское решение при печати данного хлебобулочного изделия состоит в том, что оно запекается прямо в во время процесса. Разработчики надеются, что в скором времени они усовершенствуют технологию и смогут создать более сложные продукты питания, например, пиццу или торт.-0-