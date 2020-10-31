Российские ученые создали нейросеть, способную распознавать коронавирус по рентгеновским снимкам

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые разработали нейросеть, которая может определять наличие коронавирусной инфекции у пациентов по рентгеновским и КТ-снимкам, сообщает ТАСС.

"Врачам по снимкам необходимо определить, есть ли в легких какие-то патологические изменения. Если пневмония есть, надо определить ее природу, поскольку болезнь, вызванная COVID-19, немного отличается от пневмонии, вызванной другими факторами. Для решения этой задачи мы решили использовать метод компьютерного зрения", - рассказал разработчик, заведующий кафедрой Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Терещенко.

Искусственная нейросеть, которую создали ученые, обучалась на 10 тыс. снимков. Врачи предоставили разработчикам карту признаков, по которым определяется коронавирусная инфекция. Теперь нейросеть может находить "следы" COVID-19 с точностью до 91%.

В будущем создатели планируют научить нейросеть обнаруживать не только пневмонию, но и другие болезни легких.-0-