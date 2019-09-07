Российский робот "Федор" вернулся из космоса

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антропоморфный робот "Федор" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-14" совершил сегодня посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Он проинформировал, что программа летных испытаний была полностью выполнена, сообщает ТАСС.

"Есть приземление. Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал робот на своей странице в Twitter .

"Федор" также отметил, что спуск с орбиты прошел в штатном режиме. "Двигательная установка ТПК "Союз МС-14" отработала импульс на сход с орбиты штатно. Включение и выключение двигателя на торможение штатно. Импульс выдан своевременно, проведен штатно. Полет нормальный", - добавил он.

Робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.-0-