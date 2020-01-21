21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2021 году, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предполагается, что новый российско-белорусский спутник мы запустим в 2021 году. Сейчас разрабатывается эскизный проект, определяются финансирование, комплектация. В основном это будут комплектующие белорусского и российского производства. Мы сейчас готовы к тому, чтобы создавать спутники в большей части на белорусской комплектации", - сказал Владимир Гусаков.

Сегодня в НАН состоятся переговоры с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Будут обсуждаться в том числе вопросы создания нового спутника.

Как сообщалось, срок эксплуатации на орбите действующего Белорусского космического аппарата продлен до конца 2021 года. Это означает почти двукратное превышение расчетного срока его применения и эквивалентно выведению на орбиту и эксплуатации второго спутника. Его работа имеет высокую значимость для многих отраслей. В 2019 году заказчикам выдано более 2 тыс. пакетов данных дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, которые суммарно покрывают площадь более 2 млн кв.км, на сумму порядка $4 млн.-0-