С 1 июня вступают в силу новые правила конфиденциальности видеохостинга YouTube

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июня вступают в силу новые правила конфиденциальности и размещения рекламы в YouTube. Компания запретила сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения, также видеохостинг сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе. Об этом говорится на сайте компании.

"YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу", - говорится в одном из пунктов новых правил.

Весь доход от рекламных вставок в ролики на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента, будет идти в бюджет YouTube.

Новые правила скажутся и на потребителях контента, которые для избавления от большого количества прерывающих видео рекламных объявлений будут вынуждены соглашаться на оформление платной подписки YouTube Premium, полностью отключающей рекламу в любых роликах на платформе.

Для американских пользователей платформы изменение действует с ноября 2020 года.

Это уже не первый шаг американской корпорации Google для повышения дохода видеохостинга. В марте компания сообщила, что может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Как пояснили в компании, такая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США, согласно которым корпорация должна "собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США" и "в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США".-0-