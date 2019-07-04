С помощью виртуального костюма от резидента ПВТ удалось сыграть в регби на расстоянии 160 км

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два игрока регби команды Wasps смогли провести тренировочную сессию, находясь на расстоянии более 160 км друг от друга, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"Один игрок находился на площадке в городе Ковентри, а второй в Лондоне. Спортсменам удалось показать один из приемов в регби - перехват. С помощью сети 5G и виртуального костюма Teslasuit игрок в другом городе прочувствовал всю силу приема", - рассказали в парке. Сделать это удалось благодаря передовой технологии тактильной обратной связи резидента ПВТ Teslasuit.

Teslasuit - это тактильный костюм для всего тела, который стал первым в мире интерфейсом между пользователем и цифровой средой. Технология позволяет передавать прикосновения: это фактически дополнительный канал связи и новый способ сделать опыт виртуальной реальности более глубоким, захватывающим и реалистичным. Костюмы Teslasuit будут широко использоваться в играх и развлечениях, фитнесе и спорте, оздоровлении и здравоохранении.

Разработка была впервые официально представлена на выставке бытовой электроники (CES) в Лас-Вегасе в январе 2018 года и стала лауреатом премии за инновации в области виртуальной и дополненной реальности - Future Unicorn Award. Авторитетное высокотехнологичное СМИ Tech Crunch также считает Teslasuit будущим технологий тактильных ощущений для всего тела.-0-