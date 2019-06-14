"Самолет-пулю" испытывают в США

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме в Южной Калифорнии начались испытания воздушного судна Celera 500L, которое может стать революцией в сфере коммерческих авиаперевозок, пишет
Разработка самолета продолжается последние десять лет. По информации издания, летательный аппарат, схожий по внешнему виду с пулей, способен подниматься на высоту до 20 километров.
Отличие Celera 500L от других самолетов в том, что управляет судном один пилот, а максимальная скорость аппарата составляет 820 километров в час. Кроме этого, благодаря своим небольшим размерам, он способен взлететь и приземлиться практически на любой аэродром. Совсем скоро "самолет-пуля" поднимется в воздух для первых летных испытаний. -0-
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