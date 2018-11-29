Samsung инвестирует $40 млн в мобильное приложение по вселенной Гарри Поттера

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Samsung планирует инвестировать порядка $40 млн в студию-разработчика мобильных игр Niantic, которая стала известной благодаря своему проекту AR-проекту Pokémon Go. Об этом сообщает британское издание The Inquirer.

Основным проектом данного союза станет игра по вселенной Гарри Поттера, которая будет эксклюзивом для мобильных устройств линейки Galaxy.

Сообщается, что заклинания, которые произносят волшебники, взмахивая своей палочкой, будут реализованы в игре при помощи жестов фирменным стилусом Samsung S-Pen.

Из-за размытости данных непонятно, идет ли речь о ранее анонсированной мобильной игре Harry Potter: Wizards Unite, релиз которой намечен на 2019 г. Вероятно Niantic разработает новую игру специально для Samsung.-0-