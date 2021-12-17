Самый большой космический телескоп "Джеймс Уэбб" будет запущен 22 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Куру во Французской Гвиане 22 декабря будет запущена ракета, которая выведет на орбиту самый большой космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), сообщает BBC.

Ученые уверены: новая космическая обсерватория поможет им заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной и в подробностях рассмотреть, как из пыли Большого взрыва рождаются самые первые звезды и галактики. А бесценные данные, собранные телескопом "Джеймс Уэбб", откроют тайны времени и пространства, расскажут об эволюции галактик, а возможно, помогут отыскать человечеству новый дом.

"Джеймс Уэбб" - беспрецедентный по своим масштабам проект, который обошелся НАСА в астрономические $10 млрд, превысив изначальную расчетную стоимость в 20 раз. Над проектом "Джеймс Уэбб" работали совместно НАСА, Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA). Запуск телескопа уже откладывался четыре раза по разным причинам, первый планировался в 2018 году.-0-