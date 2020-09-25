Самый быстрый тест на COVID-19 разработали в Германии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая компания Bosch создала самый быстрый тест на коронавирус, который дает результаты уже через 39 минут, сообщается на официальном сайте предприятия.

Устройство предназначено для использования в мобильных центрах тестирования, на станциях технического обслуживания автомагистралей и в аэропортах. Люди, которые проходят тест, могут получить результат, не покидая места тестирования.

"Одним из ключевых моментов в борьбе с пандемией коронавируса является быстрое выявление источников заражения. Вот почему мы сосредоточились на том, чтобы усовершенствовать наш первый тест на коронавирус и сделать его еще более быстрым", - сказал доктор Фолькмар Деннер, являющийся председателем правления Robert Bosch GmbH.-0-